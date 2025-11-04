0
0
99
НОВОСТИ

Власти Перу приняли решения разорвать дипотношения с Мексикой

09:15 04.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Перу решило разорвать дипломатические отношения с Мексикой из-за того, что в ее посольстве в Лиме укрывается бывший премьер-министр южноамериканской республики Бетси Чавес, обвиняемая в организации мятежа. Об этом сообщил перуанский министр иностранных дел Уго де Села.

«Сегодня мы с удивлением и глубоким сожалением узнали, что экс-премьер Бетси Чавес, предполагаемая соучастница госпереворота, который пытался совершить экс-президент Педро Кастильо, получила убежище в резиденции посла Мексики в Перу. В свете этого недружественного акта, а также учитывая неоднократные случаи вмешательства действующего и бывшего президентов Мексики во внутренние дела страны, правительство Перу приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Мексикой», — сказал глава МИД на пресс-конференции.

Министр уточнил, что власти Перу рассчитывают продолжать предоставлять консульские услуги своим гражданам в Мексике. Лима пока не получала никаких уведомлений от Мехико касательно статуса Чавес.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:35 04.11.2025
Постпред США при ООН опасается, что Россия и Китай установят свои мировые стандарты
0
15
09:45 04.11.2025
В 2024 году мигранты предприняли 44 тыс. незаконных попыток проникнуть на территорию Великобритании - The Times
0
95
09:30 04.11.2025
Граждане США получат возможность посещать Узбекистан на срок до 30 дней без визы
0
104
09:00 04.11.2025
В Пекине прошла 13-я регулярная встреча глав правительств России и Китая
0
112
20:20 03.11.2025
На фоне роста расходов на оборону экономика Финляндии падает - СМИ
0
899
19:20 03.11.2025
Для создания мощного лобби Зеленский отправляет украинцев в Польшу - экс-премьер
0
1053
18:20 03.11.2025
Глава МИД Турции заявил, что международное сообщество должно продолжать давление на Израиль
0
987
17:40 03.11.2025
Москвичи составили рейтинг площадок фестиваля «Сады и цветы»
0
917
17:20 03.11.2025
Роскосмос сообщил, что РФ и Китай продолжают совместную работу по созданию лунной станции
0
977
16:20 03.11.2025
ЕС хочет конфисковать активы РФ, потому что исчерпал свои возможности - Орбан
0
1120

Возврат к списку