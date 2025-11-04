Власти Перу приняли решения разорвать дипотношения с Мексикой
09:15 04.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Перу решило разорвать дипломатические отношения с Мексикой из-за того, что в ее посольстве в Лиме укрывается бывший премьер-министр южноамериканской республики Бетси Чавес, обвиняемая в организации мятежа. Об этом сообщил перуанский министр иностранных дел Уго де Села.
«Сегодня мы с удивлением и глубоким сожалением узнали, что экс-премьер Бетси Чавес, предполагаемая соучастница госпереворота, который пытался совершить экс-президент Педро Кастильо, получила убежище в резиденции посла Мексики в Перу. В свете этого недружественного акта, а также учитывая неоднократные случаи вмешательства действующего и бывшего президентов Мексики во внутренние дела страны, правительство Перу приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Мексикой», — сказал глава МИД на пресс-конференции.
Министр уточнил, что власти Перу рассчитывают продолжать предоставлять консульские услуги своим гражданам в Мексике. Лима пока не получала никаких уведомлений от Мехико касательно статуса Чавес.
НОВОСТИ
- 10:35 04.11.2025
- Постпред США при ООН опасается, что Россия и Китай установят свои мировые стандарты
- 09:45 04.11.2025
- В 2024 году мигранты предприняли 44 тыс. незаконных попыток проникнуть на территорию Великобритании - The Times
- 09:30 04.11.2025
- Граждане США получат возможность посещать Узбекистан на срок до 30 дней без визы
- 09:00 04.11.2025
- В Пекине прошла 13-я регулярная встреча глав правительств России и Китая
- 20:20 03.11.2025
- На фоне роста расходов на оборону экономика Финляндии падает - СМИ
- 19:20 03.11.2025
- Для создания мощного лобби Зеленский отправляет украинцев в Польшу - экс-премьер
- 18:20 03.11.2025
- Глава МИД Турции заявил, что международное сообщество должно продолжать давление на Израиль
- 17:40 03.11.2025
- Москвичи составили рейтинг площадок фестиваля «Сады и цветы»
- 17:20 03.11.2025
- Роскосмос сообщил, что РФ и Китай продолжают совместную работу по созданию лунной станции
- 16:20 03.11.2025
- ЕС хочет конфисковать активы РФ, потому что исчерпал свои возможности - Орбан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать