Постпред США при ООН опасается, что Россия и Китай установят свои мировые стандарты

10:35 04.11.2025 Источник: РБК

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал не позволить России и Китаю устанавливать мировые стандарты. Об этом он заявил в интервью Breitbart.

Уолтц отметил, что взаимодействие Вашингтона с ООН и связанными с ней организациями важно, поскольку, если бы Соединенные Штаты отстранились и не вмешивались, то остальной мир установил бы глобальные стандарты в экономике и политике.

«Поэтому нам нужно сделать выбор: просто ли отойти в сторону и позволить Китаю, России и всем остальным странам устанавливать эти мировые стандарты или же мы вмешаемся и будем блокировать действия, поддерживая интересы наших компаний и политику «Америка прежде всего», — подчеркнул постпред.(РБК)

