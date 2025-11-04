На 40% за девять месяцев 2025 г вырос пассажиропоток между Россией и Китаем – Минтранс РФ
12:40 04.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что в летнем сезоне 2025 года между Россией и Китаем выполнялось 228 рейсов в неделю.
