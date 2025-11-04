На 40% за девять месяцев 2025 г вырос пассажиропоток между Россией и Китаем – Минтранс РФ

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем авиаперевозок между Россией и Китаем вырос на 40% за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, перевезя свыше 1,1 млн пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ по итогам встречи глав правительств двух стран, в которой принял участие министр транспорта Андрей Никитин.

Отмечается, что в летнем сезоне 2025 года между Россией и Китаем выполнялось 228 рейсов в неделю.