Еврокомиссар Марта Кос: Самый большой мой страх — что россияне войдут в ЕС через заднюю дверь

Еврокомиссия предлагает перейти на систему «испытательного срока» для принимаемых в ЕС новых стран, включая Украину, Молдавию, что будет подразумевать членство с ограниченными правами. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

«Новые члены ЕС могут приниматься на условиях испытательного срока на несколько лет», — написала в соцсети X еврокомиссар. Она разъяснила, что в этот период они могут быть ограничены в правах и даже исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям ЕС.

Разъясняя свои заявления британской газете Financial Times (FT), Кос мотивировала это предложение опасением, что новые страны якобы могут оказаться «троянским конем России».

«Самый большой мой страх — что россияне войдут в ЕС через заднюю дверь», — цитирует издание Кос, поясняя, что Брюссель якобы боится увеличения количества стран ЕС, которые будут действовать аналогично Венгрии, тормозя наиболее радикальные проекты Брюсселя.