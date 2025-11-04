Еврокомиссар Марта Кос: Самый большой мой страх — что россияне войдут в ЕС через заднюю дверь
15:13 04.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия предлагает перейти на систему «испытательного срока» для принимаемых в ЕС новых стран, включая Украину, Молдавию, что будет подразумевать членство с ограниченными правами. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.
«Новые члены ЕС могут приниматься на условиях испытательного срока на несколько лет», — написала в соцсети X еврокомиссар. Она разъяснила, что в этот период они могут быть ограничены в правах и даже исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям ЕС.
Разъясняя свои заявления британской газете Financial Times (FT), Кос мотивировала это предложение опасением, что новые страны якобы могут оказаться «троянским конем России».
«Самый большой мой страх — что россияне войдут в ЕС через заднюю дверь», — цитирует издание Кос, поясняя, что Брюссель якобы боится увеличения количества стран ЕС, которые будут действовать аналогично Венгрии, тормозя наиболее радикальные проекты Брюсселя.
НОВОСТИ
- 12:40 04.11.2025
- На 40% за девять месяцев 2025 г вырос пассажиропоток между Россией и Китаем – Минтранс РФ
- 11:50 04.11.2025
- Территория Бельгии оказалась мала для проведения учебных миссий F-35, закупаемых страной у США
- 11:28 04.11.2025
- «Россия, я люблю тебя»: Сбер и режиссеры разных поколений представляют кино о стране
- 11:00 04.11.2025
- Многие работающие в ООН украинские дипломаты, как правило, не возвращаются на родину – Полянский
- 10:35 04.11.2025
- Постпред США при ООН опасается, что Россия и Китай установят свои мировые стандарты
- 09:45 04.11.2025
- В 2024 году мигранты предприняли 44 тыс. незаконных попыток проникнуть на территорию Великобритании - The Times
- 09:30 04.11.2025
- Граждане США получат возможность посещать Узбекистан на срок до 30 дней без визы
- 09:15 04.11.2025
- Власти Перу приняли решения разорвать дипотношения с Мексикой
- 09:00 04.11.2025
- В Пекине прошла 13-я регулярная встреча глав правительств России и Китая
- 20:20 03.11.2025
- На фоне роста расходов на оборону экономика Финляндии падает - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать