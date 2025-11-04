Глава парламента Грузии: Мы видим попытки Брюсселя подчинить наше правительство политическому диктату
17:50 04.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз докладом Еврокомиссии, в котором Грузия упомянута в негативном ключе, о расширении сообщества пытается подчинить республику своему политическому диктату. Об этом заявил на брифинге председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Ранее Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад о расширении. В нем говорится, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен из-за «регресса».
«Вместо того чтобы содействовать демократии, экономической свободе, социальной ответственности, миру и сотрудничеству, мы видим попытки Брюсселя подчинить правительство Грузии идеологическому и политическому диктату. Это диктат не только идеологический, но и политически мотивированный [Европейской] комиссией и отдельными фракциями Европарламента», — сказал Папуашвили.
«Шантаж Грузии и давление на Грузию не пройдут. Мы не собираемся опускать рукава. Грузия продолжит готовиться к членству в Евросоюзе, но не в таком союзе, который брюссельская бюрократия делает бессодержательным, а в таком Европейском союзе, целью которого является возвращение к европейским ценностям», — сказал он.
НОВОСТИ
- 15:13 04.11.2025
- Еврокомиссар Марта Кос: Самый большой мой страх — что россияне войдут в ЕС через заднюю дверь
- 12:40 04.11.2025
- На 40% за девять месяцев 2025 г вырос пассажиропоток между Россией и Китаем – Минтранс РФ
- 11:50 04.11.2025
- Территория Бельгии оказалась мала для проведения учебных миссий F-35, закупаемых страной у США
- 11:28 04.11.2025
- «Россия, я люблю тебя»: Сбер и режиссеры разных поколений представляют кино о стране
- 11:00 04.11.2025
- Многие работающие в ООН украинские дипломаты, как правило, не возвращаются на родину – Полянский
- 10:35 04.11.2025
- Постпред США при ООН опасается, что Россия и Китай установят свои мировые стандарты
- 09:45 04.11.2025
- В 2024 году мигранты предприняли 44 тыс. незаконных попыток проникнуть на территорию Великобритании - The Times
- 09:30 04.11.2025
- Граждане США получат возможность посещать Узбекистан на срок до 30 дней без визы
- 09:15 04.11.2025
- Власти Перу приняли решения разорвать дипотношения с Мексикой
- 09:00 04.11.2025
- В Пекине прошла 13-я регулярная встреча глав правительств России и Китая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать