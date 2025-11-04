0
НОВОСТИ

Глава парламента Грузии: Мы видим попытки Брюсселя подчинить наше правительство политическому диктату

17:50 04.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз докладом Еврокомиссии, в котором Грузия упомянута в негативном ключе, о расширении сообщества пытается подчинить республику своему политическому диктату. Об этом заявил на брифинге председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Ранее Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад о расширении. В нем говорится, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен из-за «регресса».

«Вместо того чтобы содействовать демократии, экономической свободе, социальной ответственности, миру и сотрудничеству, мы видим попытки Брюсселя подчинить правительство Грузии идеологическому и политическому диктату. Это диктат не только идеологический, но и политически мотивированный [Европейской] комиссией и отдельными фракциями Европарламента», — сказал Папуашвили.

«Шантаж Грузии и давление на Грузию не пройдут. Мы не собираемся опускать рукава. Грузия продолжит готовиться к членству в Евросоюзе, но не в таком союзе, который брюссельская бюрократия делает бессодержательным, а в таком Европейском союзе, целью которого является возвращение к европейским ценностям», — сказал он.

