Делегацию РФ на саммите G20 в ЮАР возглавит Максим Орешкин – распоряжение

19:00 04.11.2025 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о направлении делегации Российской Федерации для участия в работе саммита "Группы двадцати", который будет проходить в городе Иоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 года.

Согласно распоряжению президента, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, главой делегации назначен замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.

В состав делегации также вошли начальник Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов, замначальника Экспертного управления президента РФ, представитель президента РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати", российский шерпа Светлана Лукаш, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

