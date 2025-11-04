Варшава планирует построить собственную «Стену дронов»

Варшава планирует построить собственную «Стену дронов». Об этом сообщил заместитель главы Министерства обороны Польши Цезарий Томчик агентству Bloomberg. «Стена дронов» – это проект, который предполагает развертывание вдоль границы с Россией средств мониторинга и автоматизированной системы защиты от беспилотников. Инициатива была поддержана Германией, Финляндией и странами Балтии. Польша является одним из участников проекта, но власти страны решили не дожидаться своих союзников по Евросоюзу для начала реализации планов. «Приоритет мы отдаем национальным проектам», – заявил Томчик. Правительство рассчитывает, что проект удастся закончить за два года.