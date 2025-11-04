Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
20:00 04.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Умер бывший вице-президент США, который мог приложить руку ко вступлению страны в войну в Ираке. Дик Чейни осуществлял свои полномочия во времена администрации Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год.
Американским избирателям он может быть известен как сторонник применения военной силы в международных отношениях и ярый консерватор. Хотя, несмотря на это, в 2024 году он голосовал за кандидата от демократов Камалу Харрис и нередко критиковал Трампа. В 1991 году, когда он был министром обороны, в Ираке была проведена операция «Буря в пустыне». Уже в 2003-м он выступал за вторжение США в Ирак для свержения режима Саддама Хусейна. У него остались жена Линн, дочери Лиз и Мэри Чейни и семь внуков. Лиз, как и ее отец, является членом Республиканской партии и активно выступает против Трампа. В 2021 году она, будучи конгрессменом, голосовала за его импичмент.
