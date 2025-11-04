0
НОВОСТИ

США могут скоро ввести в строй системы временного глушения китайских и российских военных спутников - СМИ

20:30 04.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные близки к развертыванию двух новых систем вооружений, предназначенных для временного глушения китайских и российских разведывательных спутников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Космических сил США.

Новые системы, названные Meadowlands и Remote Sensing Terminals (RMT), присоединятся к уже существующей системе глушения Counter Communications System, принятой на вооружение в 2020 году. Эти системы будут рассредоточены по всему миру и предназначены для противодействия растущей китайской космической угрозе. По данным Космических сил, по состоянию на июль Китай имеет на орбите более 1 189 спутников, из которых свыше 510 используются для разведки, наблюдения и рекогносцировки. Эти спутники позволяют Китаю обнаруживать американские авианосцы, экспедиционные силы и авиационные формирования.

