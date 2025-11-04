США могут скоро ввести в строй системы временного глушения китайских и российских военных спутников - СМИ
20:30 04.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские военные близки к развертыванию двух новых систем вооружений, предназначенных для временного глушения китайских и российских разведывательных спутников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Космических сил США.
Новые системы, названные Meadowlands и Remote Sensing Terminals (RMT), присоединятся к уже существующей системе глушения Counter Communications System, принятой на вооружение в 2020 году. Эти системы будут рассредоточены по всему миру и предназначены для противодействия растущей китайской космической угрозе. По данным Космических сил, по состоянию на июль Китай имеет на орбите более 1 189 спутников, из которых свыше 510 используются для разведки, наблюдения и рекогносцировки. Эти спутники позволяют Китаю обнаруживать американские авианосцы, экспедиционные силы и авиационные формирования.
НОВОСТИ
- 21:00 04.11.2025
- Сенат Конгресса США в 14-й раз отклонил законопроект о финансировании работы правительства
- 20:36 04.11.2025
- Сийярто: Венгрия ясно дала понять, что не поддерживает членство Украины в Евросоюзе
- 20:00 04.11.2025
- Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
- 19:28 04.11.2025
- Варшава планирует построить собственную «Стену дронов»
- 19:00 04.11.2025
- Делегацию РФ на саммите G20 в ЮАР возглавит Максим Орешкин – распоряжение
- 18:28 04.11.2025
- Призывные комиссии в армию будут работать круглогодично, отправка в войска – дважды в год - Закон
- 17:50 04.11.2025
- Глава парламента Грузии: Мы видим попытки Брюсселя подчинить наше правительство политическому диктату
- 15:13 04.11.2025
- Еврокомиссар Марта Кос: Самый большой мой страх — что россияне войдут в ЕС через заднюю дверь
- 12:40 04.11.2025
- На 40% за девять месяцев 2025 г вырос пассажиропоток между Россией и Китаем – Минтранс РФ
- 11:50 04.11.2025
- Территория Бельгии оказалась мала для проведения учебных миссий F-35, закупаемых страной у США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать