НОВОСТИ

Сийярто: Венгрия ясно дала понять, что не поддерживает членство Украины в Евросоюзе

20:36 04.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешнее правительство Венгрии не допустит, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, комментируя новый доклад Еврокомиссии о расширении ЕС и намерение Брюсселя начать с Киевом переговоры о вступлении до конца текущего года.

«Венгерский народ ясно дал понять, что не хочет, чтобы Украина была членом Европейского союза. И поскольку вопрос о расширении Евросоюза требует единогласия среди всех государств-членов, а Венгрия и венгерский народ ясно дали понять, что они не поддерживают членство Украины в Евросоюзе, Украина не будет членом Европейского союза», — говорится в заявлении Сийярто, распространенном венгерским МИД.

