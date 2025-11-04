Сенат Конгресса США в 14-й раз отклонил законопроект о финансировании работы правительства
21:00 04.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенат Конгресса США в 14-й раз за последние несколько недель отклонил предложенный Республиканской партией законопроект об обеспечении финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.
В ходе процедурного голосования ранее одобренный Палатой представителей документ поддержали 54 члена верхней палаты Конгресса, против высказались 44 сенатора. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов. В случае, если законопроект не будет одобрен Конгрессом и подписан президентом США Дональдом Трампом к 21:23 по местному времени (05:23 5 ноября мск), нынешняя приостановка работы американского правительства станет самой продолжительной в истории страны.
Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.
