Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО в зоне и во время испытаний «Буревестника» - Путин
22:20 04.11.2025 Источник: Интерфакс
В зоне и во время испытаний "Буревестника" постоянно находился разведывательный корабль НАТО, поэтому зарубежные специалисты могли убедиться в дальности полета ракеты и точности поражения ею цели, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По дальности полёта "Буревестник", как известно, превзошёл все известные в мире ракетные системы. У него высокая точность поражения цели, которую он чётко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время", - сказал Путин во время церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
Он отметил, что убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, "поскольку в зоне и во время проведения испытаний "Буревестника" 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль". "Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят", - уточнил глава российского государства.
