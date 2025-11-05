0
Путин рассказал, как еще можно использовать реакторы и компоненты, созданные для «Буревестника» и «Посейдона»

22:30 04.11.2025 Источник: Интерфакс

Габариты, вес и объем реакторов "Буревестника" и "Посейдона", их безопасность позволяют использовать их в создании источников энергии для добычи полезных ископаемых, в том числе на Арктическом шельфе, заявил президент РФ Владимир Путин.

Это позволит обеспечивать светом и теплом отдаленные территории и населенные пункты, добавил он, а также повышать эффективность подводных экспедиций при исследовании Мирового океана.

"Что касается компонентной базы, электронной начинки "Буревестника" и "Посейдона", то они будут применяться при создании мощных компьютеров, при развитии цифровой инфраструктуры, систем управления и связи", - сказал президент РФ.

