Путин рассказал, как еще можно использовать реакторы и компоненты, созданные для «Буревестника» и «Посейдона»
22:30 04.11.2025 Источник: Интерфакс
Габариты, вес и объем реакторов "Буревестника" и "Посейдона", их безопасность позволяют использовать их в создании источников энергии для добычи полезных ископаемых, в том числе на Арктическом шельфе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Это позволит обеспечивать светом и теплом отдаленные территории и населенные пункты, добавил он, а также повышать эффективность подводных экспедиций при исследовании Мирового океана.
"Что касается компонентной базы, электронной начинки "Буревестника" и "Посейдона", то они будут применяться при создании мощных компьютеров, при развитии цифровой инфраструктуры, систем управления и связи", - сказал президент РФ.
НОВОСТИ
- 00:25 05.11.2025
- Путин и Собянин посетили выставку «Великая Победа. Россия — моя история»
- 23:05 04.11.2025
- В России идет работа над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями - Путин
- 22:56 04.11.2025
- Скончался телеведущий и актер Юрий Николаев
- 22:20 04.11.2025
- Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО в зоне и во время испытаний «Буревестника» - Путин
- 21:00 04.11.2025
- Сенат Конгресса США в 14-й раз отклонил законопроект о финансировании работы правительства
- 20:36 04.11.2025
- Сийярто: Венгрия ясно дала понять, что не поддерживает членство Украины в Евросоюзе
- 20:30 04.11.2025
- США могут скоро ввести в строй системы временного глушения китайских и российских военных спутников - СМИ
- 20:00 04.11.2025
- Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
- 19:28 04.11.2025
- Варшава планирует построить собственную «Стену дронов»
- 19:00 04.11.2025
- Делегацию РФ на саммите G20 в ЮАР возглавит Максим Орешкин – распоряжение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать