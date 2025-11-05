Путин и Собянин посетили выставку «Великая Победа. Россия — моя история»

00:25

В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» начала работать историко-документальная выставка «Великая Победа. Россия – Моя история». Ее вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и патриархом Кириллом посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Экспозиция создана при активной поддержке правительства Москвы и охватывает период от вторжения нацистских войск в нашу страну до подписания акта о капитуляции Японии, который официально завершил Вторую мировую войну, - сообщил градоначальник. - Представлено больше 700 экспонатов. Это уникальные архивные документы и музейные артефакты из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, частных коллекций».

Среди важнейших экспонатов - Знамя Победы, поднятое в Германии над Рейхстагом и рукописный текст радиообращения Вячеслава Молотова к гражданам СССР 22 июня 1941 года по поводу начала войны. Также на выставке можно увидеть послание митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородского) с благословением защитников Родины.

В Манеже представлены личные вещи героев войны: записная книжка Зои Космодемьянской, наградной лист летчика Алексея Маресьева, шинель снайпера Людмилы Павличенко. Финал выставки посвящен решениям Нюрнбергского и Токийского судебных процессов над военными преступниками. Как отметил Собянин, выставка проводится в рамках XXI Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – к Дню народного единства». Выставка будет открыта до 8 декабря.