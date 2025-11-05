Путин и Собянин посетили выставку «Великая Победа. Россия — моя история»
00:25 05.11.2025
В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» начала работать историко-документальная выставка «Великая Победа. Россия – Моя история». Ее вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и патриархом Кириллом посетил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Экспозиция создана при активной поддержке правительства Москвы и охватывает период от вторжения нацистских войск в нашу страну до подписания акта о капитуляции Японии, который официально завершил Вторую мировую войну, - сообщил градоначальник. - Представлено больше 700 экспонатов. Это уникальные архивные документы и музейные артефакты из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, частных коллекций».
Среди важнейших экспонатов - Знамя Победы, поднятое в Германии над Рейхстагом и рукописный текст радиообращения Вячеслава Молотова к гражданам СССР 22 июня 1941 года по поводу начала войны. Также на выставке можно увидеть послание митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородского) с благословением защитников Родины.
В Манеже представлены личные вещи героев войны: записная книжка Зои Космодемьянской, наградной лист летчика Алексея Маресьева, шинель снайпера Людмилы Павличенко. Финал выставки посвящен решениям Нюрнбергского и Токийского судебных процессов над военными преступниками. Как отметил Собянин, выставка проводится в рамках XXI Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – к Дню народного единства». Выставка будет открыта до 8 декабря.
НОВОСТИ
- 23:05 04.11.2025
- В России идет работа над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями - Путин
- 22:56 04.11.2025
- Скончался телеведущий и актер Юрий Николаев
- 22:30 04.11.2025
- Путин рассказал, как еще можно использовать реакторы и компоненты, созданные для «Буревестника» и «Посейдона»
- 22:20 04.11.2025
- Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО в зоне и во время испытаний «Буревестника» - Путин
- 21:00 04.11.2025
- Сенат Конгресса США в 14-й раз отклонил законопроект о финансировании работы правительства
- 20:36 04.11.2025
- Сийярто: Венгрия ясно дала понять, что не поддерживает членство Украины в Евросоюзе
- 20:30 04.11.2025
- США могут скоро ввести в строй системы временного глушения китайских и российских военных спутников - СМИ
- 20:00 04.11.2025
- Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
- 19:28 04.11.2025
- Варшава планирует построить собственную «Стену дронов»
- 19:00 04.11.2025
- Делегацию РФ на саммите G20 в ЮАР возглавит Максим Орешкин – распоряжение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать