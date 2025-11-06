13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские аналитики подсчитали, что в результате возможной аварии на Запорожской АЭС радиоактивное заражение распространится на граждан ЕС вблизи украинской границы и подконтрольные Киеву территории. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР РФ.

«Рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. Во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии. Данные специально проведенного компьютерного моделирования показали, что с учетом розы ветров и движения воздушных масс в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы», — указали в службе.