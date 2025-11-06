0
0
12
НОВОСТИ

Британцы подсчитали, что авария на ЗАЭС заразит радиацией граждан ЕС вблизи Украины — СВР

13:05 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские аналитики подсчитали, что в результате возможной аварии на Запорожской АЭС радиоактивное заражение распространится на граждан ЕС вблизи украинской границы и подконтрольные Киеву территории. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР РФ.

«Рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. Во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии. Данные специально проведенного компьютерного моделирования показали, что с учетом розы ветров и движения воздушных масс в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы», — указали в службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 06.11.2025
У Красноармейска и Димитрова за сутки уничтожены более 220 военных ВСУ
0
45
12:40 06.11.2025
Представлена программа международной конференции AI Journey 2025
0
91
12:32 06.11.2025
ВС РФ отразили три атаки ВСУ с целью прорвать окружение в Харьковской области
0
108
12:20 06.11.2025
В Сингапуре будут пороть розгами за мошенничество в интернете — WP
0
144
12:05 06.11.2025
Запад готовится возложить на РФ ответственность за возможную аварию на ЗАЭС — СВР
0
223
12:00 06.11.2025
Около 400 тыс. поляков пройдут военную подготовку в 2026 году — замглавы Минобороны
0
145
11:32 06.11.2025
Украинское командование перебросило в Красноармейск элитные части резерва
0
201
11:20 06.11.2025
Финансирование Киева от МВФ зависит от «репарационного кредита» ЕС, признала ЕК
0
201
11:05 06.11.2025
Северный морской путь привлекает Китай безопасностью и экономичностью — эксперт
0
228
11:00 06.11.2025
Прокуратура предлагала Эпштейну свободу в обмен на показания против Трампа — NYP
0
237

Возврат к списку