Белоруссия не несет ответственности за последствия решения Литвы о закрытии границы — МИД

14:12 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минск не несет ответственности за последствия решения Вильнюса о закрытии границы и настоятельно призывает Литву отменить его. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

Он напомнил, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной в одностороннем порядке. «Беларусь не несет ответственности за его негативные последствия, которые оказались многогранными — от проблем с грузовым транспортом до существенного ущерба, нанесенного не только белорусским гражданам и бизнесу, самой литовской стороне, но и гражданам третьих стран, включая государства — члены ЕС», — сказал дипломат ТАСС.

«Более того, мы, со своей стороны, настоятельно призываем литовские власти отменить свое решение и возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов», — отметил Варанков. Как подчеркнул пресс-секретарь министерства, этого простого и логичного решения Вильнюса с нетерпением ожидают тысячи граждан обоих государств и ЕС в целом.

