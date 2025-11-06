Поручение Путина задуматься о ядерных испытаниях Запад воспринял эмоционально — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «эмоциональной», «идущей в русле антироссийской истерики» реакцию западных СМИ на поручение президента РФ Владимира Путина оценить целесообразность подготовки к ядерными испытаниям.

«Да, это, несмотря на все наши разъяснения, несмотря на четкие формулировки президента», — высказал сожаление Песков. По его словам, «это продолжение такой достаточно эмоциональной, излишне эмоциональной реакции западных СМИ». «Многие не гнушаются просто тем, чтобы передергивать смысл сказанного. И все это идет в русле вот этой милитаристской, антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы», — подчеркнул он.