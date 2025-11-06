ЕС строит стены в отношениях с РФ, но история все расставит по местам — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны возводят новые стены в отношениях с Россией, но история все рассудит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал статью газеты Politico о том, что Евросоюз работает над более строгими визовыми ограничениями для россиян.

«Они строят стены, они не забыли, как это делать. История все расставит по своим местам», — сказал Песков.