Лукашенко рассказал, что каждое утро думает, как не допустить прихода войны в Белоруссию
15:00 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что, просыпаясь утром, думает о сельском хозяйстве и о том, чтобы в республику не пришла война.
«Утром просыпаюсь, смотрю в окно: будет солнечная, сухая погода, чтобы вы, наконец-то, зерно убрали, кукурузу или чего-то там не хватает. Или стотысячник будем строить (свиноводческий комплекс на 100 тыс. голов — прим. ТАСС) и четыре по 25 (тысяч — прим. ТАСС) свиноводческих комплексов. И чтоб война с Украиной не пришла сюда тоже», — сказал он. Видеофрагмент общения Лукашенко с представителями Гомельской области опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».
«Ситуация непростая, очень непростая. Я просто это не вываливаю все на вас. Я всегда от вас просил одно: дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность — мои вопросы. Я буду их решать, я знаю, как их решать. Пока более-менее что-то получается», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
