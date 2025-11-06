0
0
144
НОВОСТИ

Лукашенко рассказал, что каждое утро думает, как не допустить прихода войны в Белоруссию

15:00 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что, просыпаясь утром, думает о сельском хозяйстве и о том, чтобы в республику не пришла война.

«Утром просыпаюсь, смотрю в окно: будет солнечная, сухая погода, чтобы вы, наконец-то, зерно убрали, кукурузу или чего-то там не хватает. Или стотысячник будем строить (свиноводческий комплекс на 100 тыс. голов — прим. ТАСС) и четыре по 25 (тысяч — прим. ТАСС) свиноводческих комплексов. И чтоб война с Украиной не пришла сюда тоже», — сказал он. Видеофрагмент общения Лукашенко с представителями Гомельской области опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».

«Ситуация непростая, очень непростая. Я просто это не вываливаю все на вас. Я всегда от вас просил одно: дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность — мои вопросы. Я буду их решать, я знаю, как их решать. Пока более-менее что-то получается», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 06.11.2025
Навроцкий заявил о неблагодарности Киева за предоставленную помощь
0
14
16:00 06.11.2025
Саркози боится есть тюремную еду и питается в заключении только йогуртами — Le Point
0
58
15:32 06.11.2025
В Пентагоне разработали три варианта борьбы с боевиками в Нигерии — NYT
0
117
15:12 06.11.2025
США намерены развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске — Reuters
0
154
14:40 06.11.2025
GigaChat обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен
0
190
14:32 06.11.2025
ЕС строит стены в отношениях с РФ, но история все расставит по местам — Песков
0
226
14:12 06.11.2025
Белоруссия не несет ответственности за последствия решения Литвы о закрытии границы — МИД
0
255
14:00 06.11.2025
Поручение Путина задуматься о ядерных испытаниях Запад воспринял эмоционально — Песков
0
265
13:32 06.11.2025
Египтянин Халед аль-Анани утвержден новым гендиректором ЮНЕСКО
0
252
13:20 06.11.2025
Глава МО Израиля объявил участок границы с Египтом закрытой военной зоной
0
291

Возврат к списку