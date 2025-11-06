Лукашенко рассказал, что каждое утро думает, как не допустить прихода войны в Белоруссию

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что, просыпаясь утром, думает о сельском хозяйстве и о том, чтобы в республику не пришла война.

«Утром просыпаюсь, смотрю в окно: будет солнечная, сухая погода, чтобы вы, наконец-то, зерно убрали, кукурузу или чего-то там не хватает. Или стотысячник будем строить (свиноводческий комплекс на 100 тыс. голов — прим. ТАСС) и четыре по 25 (тысяч — прим. ТАСС) свиноводческих комплексов. И чтоб война с Украиной не пришла сюда тоже», — сказал он. Видеофрагмент общения Лукашенко с представителями Гомельской области опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».

«Ситуация непростая, очень непростая. Я просто это не вываливаю все на вас. Я всегда от вас просил одно: дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность — мои вопросы. Я буду их решать, я знаю, как их решать. Пока более-менее что-то получается», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.