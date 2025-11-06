США намерены развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске — Reuters

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовятся разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске для обеспечения будущего пакта о безопасности между Сирией и Израилем. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источников агентства, «планы США по размещению военных в сирийской столице, о которых ранее не сообщалось, могут быть признаком стратегического переориентирования Сирии на США „. Согласно информации Reuters, база располагается у въезда в южные районы Сирии, которые должны стать демилитаризованной зоной в рамках пакта о ненападении между Израилем и Сирией. Указывается, что эта сделка проходит при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.

Как отмечается в публикации, новые власти Сирии ведут с администрацией Трампа переговоры о будущем американских баз на сирийской территории. Глава Минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра заявил ранее, что для решения этого вопроса потребуется «некоторое время».