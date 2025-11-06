США намерены развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске — Reuters
15:12 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты готовятся разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске для обеспечения будущего пакта о безопасности между Сирией и Израилем. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным источников агентства, «планы США по размещению военных в сирийской столице, о которых ранее не сообщалось, могут быть признаком стратегического переориентирования Сирии на США „. Согласно информации Reuters, база располагается у въезда в южные районы Сирии, которые должны стать демилитаризованной зоной в рамках пакта о ненападении между Израилем и Сирией. Указывается, что эта сделка проходит при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.
Как отмечается в публикации, новые власти Сирии ведут с администрацией Трампа переговоры о будущем американских баз на сирийской территории. Глава Минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра заявил ранее, что для решения этого вопроса потребуется «некоторое время».
НОВОСТИ
- 16:12 06.11.2025
- Навроцкий заявил о неблагодарности Киева за предоставленную помощь
- 16:00 06.11.2025
- Саркози боится есть тюремную еду и питается в заключении только йогуртами — Le Point
- 15:32 06.11.2025
- В Пентагоне разработали три варианта борьбы с боевиками в Нигерии — NYT
- 15:00 06.11.2025
- Лукашенко рассказал, что каждое утро думает, как не допустить прихода войны в Белоруссию
- 14:40 06.11.2025
- GigaChat обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен
- 14:32 06.11.2025
- ЕС строит стены в отношениях с РФ, но история все расставит по местам — Песков
- 14:12 06.11.2025
- Белоруссия не несет ответственности за последствия решения Литвы о закрытии границы — МИД
- 14:00 06.11.2025
- Поручение Путина задуматься о ядерных испытаниях Запад воспринял эмоционально — Песков
- 13:32 06.11.2025
- Египтянин Халед аль-Анани утвержден новым гендиректором ЮНЕСКО
- 13:20 06.11.2025
- Глава МО Израиля объявил участок границы с Египтом закрытой военной зоной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать