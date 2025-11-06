0
0
111
НОВОСТИ

В Пентагоне разработали три варианта борьбы с боевиками в Нигерии — NYT

15:32 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) подготовило по поручению Пентагона три плана боевых действий против исламистских боевиков в Нигерии для защиты христиан. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, первый, «мягкий» вариант возможных действий предполагает поддержку нигерийских правительственных сил в борьбе с боевиками без прямого участия американских войск. Второй вариант включает удары беспилотников по позициям исламистов на севере Нигерии, но эту идею реализовать затруднительно, поскольку американские войска вышли из соседнего Нигера, и теперь дроны могут вылетать лишь с базы в Джибути на востоке Африки или с объектов на юге Европы.

Третья стратегия подразумевает размещение в Гвинейском заливе авианосной группы с истребителями и бомбардировщиками. Такой вариант собеседники издания в Пентагоне сочли наименее вероятным, поскольку ситуация в Нигерии не рассматривается Вашингтоном как приоритет национальной безопасности США.

Источники газеты в военном ведомстве также признали, что американские военные не смогут существенно повлиять на ситуацию в Нигерии, если только не начнут операцию, сопоставимую с кампаниями в Ираке или Афганистане. Такую опцию всерьез никто не рассматривает, уточнили они. Как заявил изданию отставной генерал-майор, ветеран войны в Ираке Пол Итон, любая крупная операция США в Нигерии «обернется фиаско». По его словам, американская общественность и сам президент Дональд Трамп не заинтересованы в том, чтобы в африканской стране США начали такую кампанию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 06.11.2025
Навроцкий заявил о неблагодарности Киева за предоставленную помощь
0
28
16:00 06.11.2025
Саркози боится есть тюремную еду и питается в заключении только йогуртами — Le Point
0
71
15:12 06.11.2025
США намерены развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске — Reuters
0
162
15:00 06.11.2025
Лукашенко рассказал, что каждое утро думает, как не допустить прихода войны в Белоруссию
0
150
14:40 06.11.2025
GigaChat обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен
0
199
14:32 06.11.2025
ЕС строит стены в отношениях с РФ, но история все расставит по местам — Песков
0
231
14:12 06.11.2025
Белоруссия не несет ответственности за последствия решения Литвы о закрытии границы — МИД
0
261
14:00 06.11.2025
Поручение Путина задуматься о ядерных испытаниях Запад воспринял эмоционально — Песков
0
269
13:32 06.11.2025
Египтянин Халед аль-Анани утвержден новым гендиректором ЮНЕСКО
0
255
13:20 06.11.2025
Глава МО Израиля объявил участок границы с Египтом закрытой военной зоной
0
294

Возврат к списку