В Пентагоне разработали три варианта борьбы с боевиками в Нигерии — NYT

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) подготовило по поручению Пентагона три плана боевых действий против исламистских боевиков в Нигерии для защиты христиан. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, первый, «мягкий» вариант возможных действий предполагает поддержку нигерийских правительственных сил в борьбе с боевиками без прямого участия американских войск. Второй вариант включает удары беспилотников по позициям исламистов на севере Нигерии, но эту идею реализовать затруднительно, поскольку американские войска вышли из соседнего Нигера, и теперь дроны могут вылетать лишь с базы в Джибути на востоке Африки или с объектов на юге Европы.

Третья стратегия подразумевает размещение в Гвинейском заливе авианосной группы с истребителями и бомбардировщиками. Такой вариант собеседники издания в Пентагоне сочли наименее вероятным, поскольку ситуация в Нигерии не рассматривается Вашингтоном как приоритет национальной безопасности США.

Источники газеты в военном ведомстве также признали, что американские военные не смогут существенно повлиять на ситуацию в Нигерии, если только не начнут операцию, сопоставимую с кампаниями в Ираке или Афганистане. Такую опцию всерьез никто не рассматривает, уточнили они. Как заявил изданию отставной генерал-майор, ветеран войны в Ираке Пол Итон, любая крупная операция США в Нигерии «обернется фиаско». По его словам, американская общественность и сам президент Дональд Трамп не заинтересованы в том, чтобы в африканской стране США начали такую кампанию.