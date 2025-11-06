В Пентагоне разработали три варианта борьбы с боевиками в Нигерии — NYT
15:32 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) подготовило по поручению Пентагона три плана боевых действий против исламистских боевиков в Нигерии для защиты христиан. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По информации издания, первый, «мягкий» вариант возможных действий предполагает поддержку нигерийских правительственных сил в борьбе с боевиками без прямого участия американских войск. Второй вариант включает удары беспилотников по позициям исламистов на севере Нигерии, но эту идею реализовать затруднительно, поскольку американские войска вышли из соседнего Нигера, и теперь дроны могут вылетать лишь с базы в Джибути на востоке Африки или с объектов на юге Европы.
Третья стратегия подразумевает размещение в Гвинейском заливе авианосной группы с истребителями и бомбардировщиками. Такой вариант собеседники издания в Пентагоне сочли наименее вероятным, поскольку ситуация в Нигерии не рассматривается Вашингтоном как приоритет национальной безопасности США.
Источники газеты в военном ведомстве также признали, что американские военные не смогут существенно повлиять на ситуацию в Нигерии, если только не начнут операцию, сопоставимую с кампаниями в Ираке или Афганистане. Такую опцию всерьез никто не рассматривает, уточнили они. Как заявил изданию отставной генерал-майор, ветеран войны в Ираке Пол Итон, любая крупная операция США в Нигерии «обернется фиаско». По его словам, американская общественность и сам президент Дональд Трамп не заинтересованы в том, чтобы в африканской стране США начали такую кампанию.
НОВОСТИ
- 16:12 06.11.2025
- Навроцкий заявил о неблагодарности Киева за предоставленную помощь
- 16:00 06.11.2025
- Саркози боится есть тюремную еду и питается в заключении только йогуртами — Le Point
- 15:12 06.11.2025
- США намерены развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске — Reuters
- 15:00 06.11.2025
- Лукашенко рассказал, что каждое утро думает, как не допустить прихода войны в Белоруссию
- 14:40 06.11.2025
- GigaChat обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен
- 14:32 06.11.2025
- ЕС строит стены в отношениях с РФ, но история все расставит по местам — Песков
- 14:12 06.11.2025
- Белоруссия не несет ответственности за последствия решения Литвы о закрытии границы — МИД
- 14:00 06.11.2025
- Поручение Путина задуматься о ядерных испытаниях Запад воспринял эмоционально — Песков
- 13:32 06.11.2025
- Египтянин Халед аль-Анани утвержден новым гендиректором ЮНЕСКО
- 13:20 06.11.2025
- Глава МО Израиля объявил участок границы с Египтом закрытой военной зоной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать