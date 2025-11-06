0
Поль Бийя вступил в должность президента Камеруна в восьмой раз

17:12 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поль Бийя, победивший на состоявшихся в Камеруне в минувшем месяце президентских выборах, принял присягу и вступил в восьмой раз в должность главы государства. Прямую трансляцию инаугурации вел портал Actu Cameroun.

«Я приложу все усилия, чтобы и впредь быть достойным того доверия, которое было мне оказано народом Камеруна», — заявил он. Нынешний срок полномочий 92-летнего Бийя на посту президента завершится в 2032 году. Он непрерывно находится во главе государства уже 43 года.

Торжественная церемония инаугурации прошла в столице страны Яунде в новом здании национального парламента, который имеет официальное название «Стеклянный дворец Поля Бийя». Город украшен многочисленными баннерами, с которых Бийя благодарит избирателей за поддержку.

В состоявшихся 12 октября президентских выборах участвовали 12 кандидатов. Бийя набрал 53,66% голосов. Лидер оппозиции Бакари Исса Чирома набрал 35,19%, он отказался признать результаты выборов и настаивает на своей победе. В минувшие выходные Чирома бежал из страны и укрылся в соседней Нигерии.

В 1975 году Бийя был назначен премьер-министром Камеруна. В ноябре 1982 года он занял пост президента республики после неожиданной отставки тогдашнего главы государства Амаду Ахиджо. В последующие годы Бийя неизменно побеждал на президентских выборах. Бийя является самым пожилым главой государства из действующих. Однако по показателю продолжительности нахождения у власти он уступает президенту соседней Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого, который занимает пост главы государства более 46 лет.

