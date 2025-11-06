0
НОВОСТИ

Мишустин анонсировал мораторий для бизнеса за первые нарушения по НДС

17:40 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти могут ввести мораторий на привлечение к ответственности бизнеса, который впервые допустил нарушения по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«С учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при уплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности», — сказал он.

Речь об этом зашла в контексте снижения порога доходов, при котором требуется уплата НДС бизнесом.

