Мишустин анонсировал мораторий для бизнеса за первые нарушения по НДС
17:40 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти могут ввести мораторий на привлечение к ответственности бизнеса, который впервые допустил нарушения по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«С учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при уплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности», — сказал он.
Речь об этом зашла в контексте снижения порога доходов, при котором требуется уплата НДС бизнесом.
