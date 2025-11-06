На переговорах с Трампом Орбан надеется освободить Венгрию от санкций против нефтегазовых компаний из РФ
18:53 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает получить для своей страны исключения из американских санкций, введенных против российских нефтегазовых компаний «Роснефть» и «Лукойл». Он надеется, что ему удастся убедить в необходимости этого президента США Дональда Трампа на встрече, которая состоится между ними в Белом доме 7 октября.
«Все дипломатические переговоры сложны, но я ожидаю дружеских и легких переговоров», — сказал глава правительства, беседуя с венгерскими журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон. Они поинтересовались у премьера, сможет ли Венгрия получить освобождение от ограничений на поставки энергоносителей из РФ. «Ставки высоки, но переговоры не будут трудными, потому что я знаю президента, а он знает меня. Мы знакомы с предметом переговоров, мы просто должны договориться», — процитировало Орбана агентство MTI.
