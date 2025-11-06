0
0
0
НОВОСТИ

На переговорах с Трампом Орбан надеется освободить Венгрию от санкций против нефтегазовых компаний из РФ

18:53 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает получить для своей страны исключения из американских санкций, введенных против российских нефтегазовых компаний «Роснефть» и «Лукойл». Он надеется, что ему удастся убедить в необходимости этого президента США Дональда Трампа на встрече, которая состоится между ними в Белом доме 7 октября.

«Все дипломатические переговоры сложны, но я ожидаю дружеских и легких переговоров», — сказал глава правительства, беседуя с венгерскими журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон. Они поинтересовались у премьера, сможет ли Венгрия получить освобождение от ограничений на поставки энергоносителей из РФ. «Ставки высоки, но переговоры не будут трудными, потому что я знаю президента, а он знает меня. Мы знакомы с предметом переговоров, мы просто должны договориться», — процитировало Орбана агентство MTI.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 06.11.2025
Мишустин анонсировал мораторий для бизнеса за первые нарушения по НДС
0
197
17:12 06.11.2025
Поль Бийя вступил в должность президента Камеруна в восьмой раз
0
234
17:00 06.11.2025
Устойчивая инфляция в России достигнет 4% в II полугодии 2026 г. — ЦБ
0
269
16:32 06.11.2025
Порог уплаты НДС будет снижаться поэтапно — Мишустин
0
294
16:12 06.11.2025
Навроцкий заявил о неблагодарности Киева за предоставленную помощь
0
340
16:00 06.11.2025
Саркози боится есть тюремную еду и питается в заключении только йогуртами — Le Point
0
315
15:32 06.11.2025
В Пентагоне разработали три варианта борьбы с боевиками в Нигерии — NYT
0
335
15:12 06.11.2025
США намерены развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске — Reuters
0
403
15:00 06.11.2025
Лукашенко рассказал, что каждое утро думает, как не допустить прихода войны в Белоруссию
0
344
14:40 06.11.2025
GigaChat обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен
0
398

Возврат к списку