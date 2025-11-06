0
НОВОСТИ

«Самотлорнефтегаз» за 9 месяцев 2025 года направил на природоохранные проекты 15 млрд рублей

20:18 06.11.2025

«Зеленые инвестиции» компании «Самотлорнефтегаз» за 9 месяцев 2025 года составили более 15 млрд руб. Один из ключевых добывающих активов «Роснефти» выполняет целый ряд экологических проектов, среди которых мониторинг эмиссии метана, рекультивация земель, безопасная утилизация промышленных отходов, зарыбление сибирских рек и лесовосстановление.

В частности, «Самотлорнефтегаз» уже несколько лет реализует инвестиционную газовую программу, включающую поэтапное обновление газовой инфраструктуры для поддержания уровня рационального использования попутного нефтяного газа не ниже 98%. На Самотлорском месторождении создана современная разветвлённая система сбора, подготовки, компримирования и транспортировки газа. Основной объем сырья направляют на газоперерабатывающие заводы, а также местным потребителям.

Также «Самотлорнефтегаз» организует мониторинг эмиссии парниковых газов на своих производственных объектах. В 2025 году с использованием современных средств (инфракрасных камер, лазерных сканеров, ультразвуковых детекторов) было проведено более 2,6 тыс. замеров на объектах подготовки нефти и газа, 230 – на механизированном фонде скважин. Беспилотные летательные аппараты, оснащенные лазерным газоанализатором, помогли обследовать газопроводы общей протяженностью около 506 км.

