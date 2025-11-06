Андрей Воробьев рассказал президенту о подмосковных проектах «Умный ФОК» и «Школьная лига»

20:32

Фото Екатерины Агеевой

В Самаре проходит ХIII Международный форум «Россия – спортивная держава». Ключевое его событие – Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подмосковных практиках, которые успешно реализованы в регионе и могут быть распространены на федеральном уровне.

«У нас в Московской области порядка 500 спортивных объектов – это и бассейны, и ледовые катки, и универсальные залы. И вопрос в том, насколько эффективно, грамотно продумана организация их работы на муниципальном и региональном уровне. Ранее, Владимир Владимирович, вы давали поручение обратить внимание регионов на эффективность использования спортивных объектов. И первое, что мы сделали – оцифровали все их. Теперь, в частности, запись в секцию идёт без бумаги. А второе – установили видеокамеры с искусственным интеллектом. Мы увидели, что спортивные комплексы могут работать более эффективно при грамотном планировании», - сказал Андрей Воробьев.

Один из представленных губернатором проектов – «Умный ФОК», который реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных». Его цель – оценка реальной загрузки залов, более рациональное их использование и повышение доступности.

В настоящее время уже 200 из 500 спортивных объектов оборудованы камерами видеонаблюдения с ИИ. Они подсчитывают загрузку объекта ежечасно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. Полученные данные передаются в автоматизированную информационную систему «Мой спорт», автоматически обрабатываются и выводятся на дашборд. Благодаря этому ясно видно, в какие временные слоты зал пустует, а в какие переполнен.

Ранее за основу брались бумажные отчеты, а они не всегда соответствовали действительности. Так, один из ФОКов показывал стопроцентную загрузку и 315 тысяч посещений в год. Данные с видеокамер с ИИ продемонстрировали другую картину: загрузка – 63% и 200 тысяч посещений в год. В итоге объективная информация позволила перевести в этот просторный и современный комплекс уроки физкультуры из находящейся рядом общеобразовательной школы.

Проект «Умный ФОК» позволяет не только перераспределять нагрузку, но и оценивать необходимость строительства дополнительных спортивных объектов.

В планах – оснастить камерами с ИИ все спортобъекты в Подмосковье, чтобы обеспечить максимально эффективную загрузку каждого. Будет также продолжена работа и по развитию технологий искусственного интеллекта. В 2026 году планируется, что ИИ сможет формировать предложения по повышению эффективности работы ФОКа. Сейчас эту аналитику проводят люди. Искусственный интеллект будет выявлять спорткомплексы с длительным простоем, проводить сравнение с аналогичными объектами в других территориях и самостоятельно делать выводы.

Проект «Умный ФОК» будет размещен на федеральной платформе «Цифровой регион», где уже представлено свыше 500 решений в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. Таким образом, подмосковная практика станет доступной по всей стране.

«Мы считаем, что эта практика в случае тиражирования могла бы иметь очень заметный эффект. Если регионы или муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы спортивный комплекс работал ритмично, то почему бы не использовать всё самое удобное, умное. К тому же это отражается не только на количестве посещений, но и на зарплатах тех сотрудников, которые работают в комплексе», - сказал Андрей Воробьев.

Еще один подмосковный проект, о котором рассказал губернатор – «Школьная лига». Он реализуется в рамках государственной программы «Спорт России».

Первая «Школьная лига» была проведена в экспериментальном режиме вместе с Минпросвещения и Минспорта РФ 2 года назад в Балашихе. В этом округе 35 школ и 29 из них приняли участие в соревнованиях. А в следующем сезоне к пилоту присоединились ребята из 13 округов – более 10 тысяч учеников из 200 образовательных организаций. За играми следили около 1 млн человек, в том числе онлайн. В 2025-м лига стартовала в конце октября, сейчас она уже объединяет 650 школ и свыше 50 тысяч участников.

Соревнования проходят на базе школьной инфраструктуры. Благодаря президентской программе капремонта только за три последних года в Подмосковье модернизировали 163 школы, в том числе 158 спортзалов.

Чемпионат проводится по 4 видам спорта: футзал, волейбол, баскетбол 3х3, шахматы (со следующего года школьники смогут выбрать, какие виды спорта можно добавить). При этом, если в классе есть учащийся, который профессионально занимается каким-либо видом спорта, он также принимает участие в «Школьной лиге», чтобы сверстники могли брать пример. Тренерами команд становятся учителя физкультуры, а судят игры профессиональные арбитры.

Здесь всё, как в профессиональной лиге – церемонии жеребьевки, открытия и закрытия, регулярный чемпионат и плей-офф, матчи «Всех звезд». У каждой команды есть свой логотип, игровая форма, болельщики. Решающие матчи транслируются в интернете с комментаторами. У юных звезд берут интервью.

В рамках чемпионата проходят также мастер-классы с известными спортсменами. Среди амбассадоров «Школьной лиги» такие звезды как Сергей Карякин, Евгений Алдонин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Кирилл Попов, Эмма Гаджиева. В этом году к ним присоединились Дмитрий Сычев, Дмитрий Хлестов, Елизавета Синицына и другие.

Губернатор отметил, что проект «Школьной лиги» также можно тиражировать на все регионы.

«Это очень интересная, эмоциональная идея, которая предполагает и привычку заниматься спортом, и повышает престиж учителя физкультуры. И, конечно, когда ребёнок приглашает своих родителей на такие соревнования, вряд ли они могут не прийти, – отметил Андрей Воробьев. – Мы потихоньку тиражируем этот проект в Подмосковье, пока у нас 4 вида спорта – баскетбол, волейбол, футбол и шахматы. Мы опробировали и протоколы соревнований, и их формат – начинаются они с октября, а финальная часть проходит в апреле-мае, когда заканчивается учебный год».