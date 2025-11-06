Прекращено действие соглашения между Россией и Литвой о взаимной защите капиталовложений - МИД РФ

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действие соглашения между правительствами России и Литвы о взаимной защите капиталовложений прекращено. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«15 октября 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанного в Москве 29 июня 1999 года», — отметили на Смоленской площади.