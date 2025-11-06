МИД Сирии: Информация о том, что США планируют военное присутствие на авиабазе под Дамаском, неверна

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел переходного правительства Сирии назвало недостоверными сообщения СМИ о намерениях США использовать авиабазу на юге Дамаска в рамках будущего сирийско-израильского пакта о ненападении.

«Информация о том, что Соединенные Штаты готовятся развернуть военное присутствие на авиабазе под Дамаском, не соответствует действительности», — говорится в заявлении официального представителя МИД, переданном агентством SANA.

В нем указывается, что США не собираются размещать базы в Сирии. «На данном этапе наблюдается стремление американской стороны к прямому взаимодействию с центральным правительством в Дамаске, — отмечается в тексте. — США поддерживают его усилия по объединению страны и отвергают любые призывы к расколу».