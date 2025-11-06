0
0
0
НОВОСТИ

МИД Сирии: Информация о том, что США планируют военное присутствие на авиабазе под Дамаском, неверна

22:00 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел переходного правительства Сирии назвало недостоверными сообщения СМИ о намерениях США использовать авиабазу на юге Дамаска в рамках будущего сирийско-израильского пакта о ненападении.

«Информация о том, что Соединенные Штаты готовятся развернуть военное присутствие на авиабазе под Дамаском, не соответствует действительности», — говорится в заявлении официального представителя МИД, переданном агентством SANA.

В нем указывается, что США не собираются размещать базы в Сирии. «На данном этапе наблюдается стремление американской стороны к прямому взаимодействию с центральным правительством в Дамаске, — отмечается в тексте. — США поддерживают его усилия по объединению страны и отвергают любые призывы к расколу».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:10 06.11.2025
Уиткофф «чувствует», что в урегулировании конфликта на Украине «достигается прогесс»
0
257
20:32 06.11.2025
Андрей Воробьев рассказал президенту о подмосковных проектах «Умный ФОК» и «Школьная лига»
0
275
20:20 06.11.2025
Прекращено действие соглашения между Россией и Литвой о взаимной защите капиталовложений - МИД РФ
0
275
20:18 06.11.2025
«Самотлорнефтегаз» за 9 месяцев 2025 года направил на природоохранные проекты 15 млрд рублей
0
273
18:53 06.11.2025
На переговорах с Трампом Орбан надеется освободить Венгрию от санкций против нефтегазовых компаний из РФ
0
393
17:40 06.11.2025
Мишустин анонсировал мораторий для бизнеса за первые нарушения по НДС
0
419
17:12 06.11.2025
Поль Бийя вступил в должность президента Камеруна в восьмой раз
0
432
17:00 06.11.2025
Устойчивая инфляция в России достигнет 4% в II полугодии 2026 г. — ЦБ
0
481
16:32 06.11.2025
Порог уплаты НДС будет снижаться поэтапно — Мишустин
0
507
16:12 06.11.2025
Навроцкий заявил о неблагодарности Киева за предоставленную помощь
0
550

Возврат к списку