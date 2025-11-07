0
НОВОСТИ

ВС РФ завершают зачистку западной части Купянска — командир отряда

10:00 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы группировки «Запад» завершают зачистку западной части Купянска, за последние сутки освободили еще 16 зданий. Об этом заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

«Отряд завершает зачистку западной части Купянска, за последние сутки освободил еще 16 зданий, продвинувшись по трем направлениям. На улице Левадный въезд сегодня освободили семь зданий; на 1-й Западной — шесть и на Сеньковской — три», — сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

