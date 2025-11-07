0
НОВОСТИ

Количество самозапретов на привлечение кредитов в октябре выросло на 34,4%

10:05 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее количество самозапретов на привлечение кредитов и займов в октябре 2025 года увеличилось на 34,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,35 млн (в сентябре — 1,01 млн). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, в многофункциональных центрах (МФЦ) в октябре этого года было установлено на 33,4% больше самозапретов, чем в сентябре. Их количество составило 253,2 тыс. (в сентябре — 189,8 тыс.). А через интернет-портал «Госуслуги» россияне установили на 34,7% самозапретов больше, чем в предыдущем месяце — 1 098,1 тыс. (в сентябре — 815,3 тыс.). При этом услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ в октябре заемщики воспользовались 75,5 тыс. раз или на 31,4% больше, чем в сентябре 2025 года (57,4 тыс.), а на портале «Госуслуги» — 107,8 тыс. раз или на 3% больше, чем в предыдущем месяце (104,6 тыс.).

Всего в России по итогам октября количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 14,95 млн. человек. В то же время снять самозапрет после его установления с марта по октябрь 2025 года предпочли 780,7 тыс. человек.

