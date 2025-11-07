0
Потеря Красноармейска должна стать «тревожным звонком» для Киева — The Economist

10:20 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контроль ВСУ над Красноармейском (украинское название — Покровск) подходит к концу, а потеря этого города должна стать «тревожным звонком» для Киева. Об этом говорится в статье британского журнала The Economist.

«Сейчас они (ВСУ — прим. ТАСС) ведут борьбу, чтобы иметь возможность вывести свои силы, часть из которых находится в окружении. Потеря Покровска, хотя она и давно ожидаема, станет серьезным ударом», — пишет издание, полагая, что «дальше может стать хуже», так как этот город — транспортный узел.

The Economist обращает внимание на то, что «не намного лучше» ситуация и в расположенном поблизости Димитрове (украинское название Мирноград), где «украинские силы рискуют оказаться в окружении».

«Украина страдает от системной болезни плохого планирования и паралича перед лицом плохих новостей. Военные и политические руководители не смогли начать строительство новых подземных укреплений в ответ на российские массированные удары и применение БПЛА. Потеря Покровска это не конец истории, но она должна стать тревожным звонком», — говорится в статье.

