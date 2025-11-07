ФРГ может иметь сильнейшую в Европе армию с обычными вооружениями — глава Rheinmetall

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ФРГ может иметь самую сильную в Европе армию с обычными вооружениями.

Отвечая на вопрос, насколько реально, что у Германии будет самая сильная армия в Европе, Паппергер утверждал, что это «вполне реалистично». «Я в это верю. Почему? Потому что программы, которые сейчас запускает правительство ФРГ, демонстрируют именно это: количество закупаемой техники и количество закупаемых боеприпасов. Я убежден, что мы можем иметь самую сильную армию, [оснащенную] обычными вооружениями, в Европе», — сказал он в интервью телеканалу ZDF. Это, по мнению Паппергера, может произойти к 2029 году.

В то же время он заявил, что важное значение для концерна имеет восточный фланг НАТО. «Нам нужно укрепить восточный фланг. Именно поэтому мы сейчас инвестируем во многие страны. Мы строим два завода в Болгарии и один в Румынии. Вчера мы заложили фундамент в Литве, где строим завод по производству боеприпасов», — резюмировал глава Rheinmetall.