ФРГ может иметь сильнейшую в Европе армию с обычными вооружениями — глава Rheinmetall
11:05 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ФРГ может иметь самую сильную в Европе армию с обычными вооружениями.
Отвечая на вопрос, насколько реально, что у Германии будет самая сильная армия в Европе, Паппергер утверждал, что это «вполне реалистично». «Я в это верю. Почему? Потому что программы, которые сейчас запускает правительство ФРГ, демонстрируют именно это: количество закупаемой техники и количество закупаемых боеприпасов. Я убежден, что мы можем иметь самую сильную армию, [оснащенную] обычными вооружениями, в Европе», — сказал он в интервью телеканалу ZDF. Это, по мнению Паппергера, может произойти к 2029 году.
В то же время он заявил, что важное значение для концерна имеет восточный фланг НАТО. «Нам нужно укрепить восточный фланг. Именно поэтому мы сейчас инвестируем во многие страны. Мы строим два завода в Болгарии и один в Румынии. Вчера мы заложили фундамент в Литве, где строим завод по производству боеприпасов», — резюмировал глава Rheinmetall.
НОВОСТИ
- 12:05 07.11.2025
- Верховный суд Индии распорядился убрать бездомных собак с территорий госучреждений и трасс
- 12:00 07.11.2025
- Экс-министр юстиции Польши остается в Венгрии из-за боязни ареста — СМИ
- 11:32 07.11.2025
- Семь исков поданы в США на OpenAI с обвинениями в подстрекательстве к суициду — WSJ
- 11:20 07.11.2025
- Полярное сияние может появиться в южных регионах России из-за магнитных бурь
- 11:06 07.11.2025
- Студенты колледжей отправили в зону СВО около 15 тонн гуманитарной помощи
- 11:00 07.11.2025
- Сборная России выиграла турнир стран ШОС по шахматам
- 10:32 07.11.2025
- Китай принял на вооружение авианосец «Фуцзянь» — Синьхуа
- 10:20 07.11.2025
- Потеря Красноармейска должна стать «тревожным звонком» для Киева — The Economist
- 10:05 07.11.2025
- Количество самозапретов на привлечение кредитов в октябре выросло на 34,4%
- 10:00 07.11.2025
- ВС РФ завершают зачистку западной части Купянска — командир отряда
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать