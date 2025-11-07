0
Семь исков поданы в США на OpenAI с обвинениями в подстрекательстве к суициду — WSJ

11:32 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семьи в США и Канаде подали семь исков в суды штата Калифорния против OpenAI, разработавшей популярный чат-бот ChatGPT, обвинив американскую компанию в подстрекательстве к суициду. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно судебным заявлениям, четыре человека, в том числе 17-летний подросток из Джорджии и 23-летний житель Техаса, покончили жизнь самоубийством, еще трое получили сильную психологическую травму вследствие общения с ChatGPT. Истцы утверждают, что «люди впадали в бредовые состояния, иногда приводившие к самоубийству, после продолжительных сеансов общения с чат-ботом». Они требуют выплаты компенсаций, а также внесения коррективов в работу ChatGPT, предусматривающих автоматическое завершение разговоров.

OpenAI выступила с заявлением, в котором назвала подобную ситуацию «ужасающей». Компания «изучает соответствующие документы, чтобы разобраться в деталях», говорится в нем. В OpenAI обратили внимание на внесенные в октябре изменения в чат-бот, которые позволяют ему лучше распознавать и реагировать на психические расстройства, а также направлять людей за реальной помощью. «Мы продолжаем совершенствовать реакцию ChatGPT в деликатные моменты», — заверили в компании.

Как сообщалось ранее, каждую неделю более 1 млн человек в общении с чат-ботом ChatGPT обсуждают тему самоубийства. В соответствии с подсчетами технологического портала TechCrunch, около 0,07% пользователей каждую неделю выражают возможные признаки острых психических расстройств, связанных с психозом или манией.

