Студенты колледжей отправили в зону СВО около 15 тонн гуманитарной помощи

11:06

Участники специальной военной операции получают помощь от студентов и преподавателей московских колледжей. С начала 2025 года москвичи собрали и направили на фронт примерно 15 тонн гуманитарной помощи, а также более 25 тыс. писем и видеопоздравлений.

В частности, в октябре волонтеры Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина передали участникам СВО продукты, медикаменты и необходимые вещи, а жителям новых регионов - школьные принадлежности. Представители колледжа сферы услуг №10 сами приготовили и отправили в зону СВО домашнее печенье. Учащиеся политехнического колледжа №50 им. Н.А. Злобина собрали компактные наборы для быстрого завтрака – кашу и кисель, которые готовят, просто залив кипятком.

А студенты и преподаватели колледжа малого бизнеса №4 посетили военнослужащих, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка. Им передали медикаменты, фрукты, домашнюю выпечку, а также специальную адаптивную одежду.

Представители Технологического колледжа №34 совместно с управой района Нагатино-Садовники изготовили и отправили в многопрофильную больницу в Санкт-Петербурге, где проходят лечение военнослужащие, 150 комплектов постельного белья. Также 50 пледов и 60 комплектов постельного белья отправили для пациентов военного госпиталя в Белгородской области.

Студенты нескольких учебных заведений - медицинского колледжа №6, технологического колледжа №21 и политехнического колледжа имени Н.Н. Годовикова - плетут и отправляют на фронт маскировочные сети. А представители технологического колледжа №21 адресно помогают подразделению, в котором служит преподаватель, отправившийся на передовую добровольцем.