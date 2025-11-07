Верховный суд Индии распорядился убрать бездомных собак с территорий госучреждений и трасс

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Индии выдал распоряжение, предписывающее оградить от бездомных собак все государственные и общественные учреждения, а также убрать животных с автомагистралей. Соответствующий вердикт суд вынес, ссылаясь на тревожный рост числа случаев укусов собак по всей стране.

«Больницы, общественные спортивные комплексы, автобусные остановки, депо и железнодорожные станции, должны быть надлежащим образом огорожены для предотвращения проникновения собак», — указали судьи. Коллегия судей постановила, что местные органы власти обязаны удалить бродячих собак с территории таких учреждений и переместить их в специальные приюты после вакцинации и стерилизации в соответствии с правилами контроля рождаемости животных 2023 года.

Суд также постановил, что бродячих собак, отловленных в этих районах, нельзя выпускать обратно в те же места. «Разрешение на это подорвет саму цель освобождения таких учреждений от присутствия бродячих собак», — отметили судьи.

Кроме этого, Верховный суд распорядился о проведении скоординированных кампаний по очистке автомагистралей от животных, включая крупный рогатый скот, поручив соответствующим органам власти во всех штатах и союзных территориях обеспечить неукоснительное соблюдение этих требований. В нем говорится, что должностные лица будут нести персональную ответственность за допущенные нарушения.