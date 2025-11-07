Китай за 5 лет значительно расширил площадь заводов по производству ракет — CNN

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай за последние пять лет существенно увеличил площадь объектов, предназначенных для производства ракет. К такому выводу пришли специалисты американской телекомпании CNN на основе анализа спутниковых снимков, карт и находящихся в открытом доступе документов правительственных ведомств КНР.

В материале утверждается, что с 2020 года площадь более 60% из 136 объектов, связанных с производством различных типов ракет, увеличилась на 2 млн кв. м. Одним из таких предприятий является завод в Пекине по производству баллистических ракет средней дальности «Дунфэн-26» (DF-26), оснащенных гиперзвуковым планирующим блоком. Дальность полета базовой версии достигает 4 тыс. км.

В июне командующий Сухопутными войсками США на тихоокеанском театре военных действий генерал Рональд Кларк заявил, что Китай развивает свой военный потенциал и технологии невиданными ранее темпами и масштабами, в том числе в области производства ракет. По состоянию на 2024 год, по оценке Пентагона, ядерный арсенал КНР включал более чем 600 боеголовок, число которых может достичь 1 тыс. уже к 2030 году. В Минобороны США также утверждали, что Китай обладает разнообразным арсеналом ядерного оружия, включая маломощные и межконтинентальные ракеты с зарядами большой мощности.