Премьер Греции выступил за запрет поставок газа из РФ в ЕС через Турцию
12:32 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил за введение запрета на поставки российского природного газа в Евросоюз, в том числе по газопроводу «Турецкий поток». Соответствующее заявление он сделал на проходящей в Афинах конференции «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству». Выступление главы правительства транслировалось на сайте форума.
Мицотакис заявил, что «США рассматривают Грецию как ворота к энергетическим потребностям Европы», и призвал «к скорейшему введению запрета на поставки российского природного газа».
«Российский природный газ не может попадать туда (в Европу — прим. ТАСС) через заднюю дверь, через Турцию. Мы должны быть готовы с „Вертикальным коридором“, который начнется в Греции и закончится на Украине», — сказал премьер. По его словам, «Греция становится пунктом приема поставок газа, который заменит российский природный газ».
В Грецию природный газ попадает в пункте входа Сидирокастро из болгарской газовой системы, которая снабжается, в частности, из газопровода «Турецкий поток». Кроме того, Греция получает природный газ из Азербайджана через Южный газовый коридор, а также сжиженный природный газ по морю.
