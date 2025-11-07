Польская армия не сумеет реализовать программу всеобщей военной подготовки — генерал
13:00 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польская армия не сумеет выполнить программу всеобщей военной подготовки, которую Минобороны Польши намерено начать с 2026 года. Такое мнение в интервью агентству РАР выразил экс-командующий подразделением польского спецназа GROM и экс-заместитель главы Бюро национальной безопасности Польши генерал Роман Полько.
«Армия точно знает, что не сможет этого сделать (реализовать программу всеобщей военной подготовки — прим. ТАСС)», — сказал генерал. По его мнению, «армия должна сосредоточиться на вербовке и обучении солдат, которые будут уничтожать врага, обучение гражданского населения — это компетенция МВД». «Министр национальной обороны должен знать свою зону ответственности, обозначить приоритеты и сосредоточиться на требованиях конституции, а не на формировании добровольной военной пожарной охраны, поскольку именно так все выглядит», — считает Роман Полько.
«Речь идет о том, чтобы [всеобщая военная] подготовка базировалась на хорошей инфраструктуре, компетентных инструкторах и нужном оснащении, а с этим у нас проблема», — заключил генерал.
Как сообщили ранее в польском оборонном ведомстве, программа всеобщей военной подготовки в Польше стартует в тестовом режиме 22 ноября текущего года, а с 2026 года будет реализовываться в полном виде. Желающим будет предложено два варианта обучения: курсы обороны без предоставления статуса резервиста (кибергигиена, базовый курс по безопасности, первая медицинская помощь, курс выживания) и военная подготовка с получением статуса резервиста. Планируется, что в 2026 году военную подготовку пройдут не менее 400 тыс. поляков.
