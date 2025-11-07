ФСБ задержала россиянина, передавшего блогеру с Украины данные об участниках СВО
13:05 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, передавшего контролируемому военной разведкой Киева украинскому блогеру данные об участвующих в СВО. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ РФ при силовой поддержке Росгвардии на территории Тамбовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, <…> оказавшего помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ», — сказали в спецслужбе.
В ЦОС отметили, что через мессенджер Telegram мужчина инициативно вступил в переписку с украинским блогером, действующим под контролем ГУР МО Украины. «В ходе общения злоумышленник передал иностранцу информацию о месте дислокации подразделений, принимающих участие в специальной военной операции. Кроме того, им осуществлялись безналичные переводы денежных средств на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций», — сказали в спецслужбе.
