ФСБ задержала россиянина, передавшего блогеру с Украины данные об участниках СВО

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, передавшего контролируемому военной разведкой Киева украинскому блогеру данные об участвующих в СВО. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ при силовой поддержке Росгвардии на территории Тамбовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, <…> оказавшего помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ», — сказали в спецслужбе.

В ЦОС отметили, что через мессенджер Telegram мужчина инициативно вступил в переписку с украинским блогером, действующим под контролем ГУР МО Украины. «В ходе общения злоумышленник передал иностранцу информацию о месте дислокации подразделений, принимающих участие в специальной военной операции. Кроме того, им осуществлялись безналичные переводы денежных средств на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций», — сказали в спецслужбе.