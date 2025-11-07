0
НОВОСТИ

ЕК подтвердила, что действующие многократные шенгенские визы россиян остаются в силе

15:12 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия подтвердила, что действующие многоразовые шенгенские визы россиян пока остаются в силе после введения запрета на выдачу гражданам России новых многократных шенгенских виз.

«Этот запрет не имеет обратной силы», — заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Ранее европейский дипломатический источник сообщил ТАСС, что новые визовые ограничения Еврокомиссии не касаются уже выданных виз.

