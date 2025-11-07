0
НОВОСТИ

Каждые две минуты из ВСУ убегает боец — украинский военный

15:32 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждые две минуты из украинской армии убегает военный. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас служит в ВСУ. Его слова приводит телеканал ТСН.

«Каждые две минуты из нашей армии убегает человек: число случаев самовольного оставления части в октябре достигло 21 602 случаев — это очень плохой рекорд», — приводит СМИ его заявление. Луценко добавил, что «армия, которая разбегается, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей — вот что является реальной опасностью для существования Украины». По его словам, ежедневное продвижение России на фронте происходит в том числе из-за того, что в рядах ВСУ не хватает бойцов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что дезертиры из рядов ВСУ исчисляются десятками тысяч в месяц. Дипломат добавила, что киевский режим «не дает эти цифры во всей их так называемой „красоте“, во всем масштабе, потому что им выгодно занижать эти показатели».

