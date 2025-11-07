Турция выступает за усиление противоминной группы в Черном море

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна выступает за усиление черноморской противоминной группы, в том числе для защиты подводной инфраструктуры.

«Безопасность в Черном море — это ключ к региональной стабильности. Это стало еще более очевидным после начала российско-украинской войны. Мы придаем большое значение сотрудничеству с нашими прибрежными союзниками в Черном море в этих целях. Оперативная группа в Черном море, в которой мы участвуем совместно с Румынией и Болгарией, успешно осуществляет свою деятельность с июля 2024 года. Турция видит пользу в усилении группы в предстоящий период, чтобы она взяла на себя дополнительные обязанности, такие как защита критически важной подводной инфраструктуры», — заявил министр в Анкаре на пресс-конференции с главой МИД Румынии Оаной Цою.

Фидан также указал на «важность обеспечения безопасности маршрутов поставок продовольствия и энергоносителей» в Черном море.