Четыре человека погибли в результате падения вертолета в Дагестане

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

4 человека погибли после падения вертолета в Дагестане. 3 человека находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

«Вертолет КЭМЗ потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.