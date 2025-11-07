Четыре человека погибли в результате падения вертолета в Дагестане
16:12 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
4 человека погибли после падения вертолета в Дагестане. 3 человека находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.
«Вертолет КЭМЗ потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.
