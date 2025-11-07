Смертность от онкозаболеваний в РФ снизилась почти на 10% — Мурашко
16:32 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внедрение инноваций в практическую медицину РФ дает свои результаты: с 2019 года смертность от онкозаболеваний снизилась почти на 10%, от сердечно-сосудистых — на 30%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Критическое значение играет внедрение инноваций. Мы создаем специальные условия регулирования, позволяющие ускорить их внедрение в практическую медицину. Это дает результат: младенческая смертность является самой низкой среди государств с большой территорией, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась на 30%, онкологических — почти на 10% [с 2019 года]», — сказал он в ходе выступления на встрече министров здравоохранения стран «Группы двадцати».
НОВОСТИ
- 16:12 07.11.2025
- Четыре человека погибли в результате падения вертолета в Дагестане
- 16:00 07.11.2025
- Турция выступает за усиление противоминной группы в Черном море
- 15:32 07.11.2025
- Каждые две минуты из ВСУ убегает боец — украинский военный
- 15:12 07.11.2025
- ЕК подтвердила, что действующие многократные шенгенские визы россиян остаются в силе
- 15:00 07.11.2025
- Еврокомиссия запретила выдачу гражданам РФ многократных виз
- 14:32 07.11.2025
- Песков оставил без комментариев заявления Трампа о подвижках по Украине
- 14:12 07.11.2025
- Замминистра культуры Литвы подал в отставку после заявления о визитах в РФ после 2014 года
- 14:00 07.11.2025
- Праздник 7 ноября свою историческую релевантность потерял — Песков
- 13:32 07.11.2025
- ВС РФ освободили Успеновку в Запорожской области — МО РФ
- 13:20 07.11.2025
- Участие КНР в переговорах по ядерному арсеналу на данном этапе неосуществимо — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать