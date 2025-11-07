0
Смертность от онкозаболеваний в РФ снизилась почти на 10% — Мурашко

16:32 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внедрение инноваций в практическую медицину РФ дает свои результаты: с 2019 года смертность от онкозаболеваний снизилась почти на 10%, от сердечно-сосудистых — на 30%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Критическое значение играет внедрение инноваций. Мы создаем специальные условия регулирования, позволяющие ускорить их внедрение в практическую медицину. Это дает результат: младенческая смертность является самой низкой среди государств с большой территорией, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась на 30%, онкологических — почти на 10% [с 2019 года]», — сказал он в ходе выступления на встрече министров здравоохранения стран «Группы двадцати».

