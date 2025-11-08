Венгрия получила от США исключение из санкций на поставки нефти и газа из России — Орбан
08:50 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия получила от США полное освобождение от американских санкций, препятствовавших поставкам нефти и газа из России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
«Венгрия будет полностью освобождена от санкций в отношении поставок газа по „Турецкому потоку“ и нефти по трубопроводу „Дружба“, — заявил глава правительства на пресс-конференции для венгерских журналистов, которая транслировалась телеканалом М1.
Орбан отметил, что благодаря этому «в Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители в Европе». По его словам, правительство намерено также сохранить низкие цены на услуги ЖКХ для венгерских граждан.
НОВОСТИ
- 09:30 08.11.2025
- В РФ определили случаи, когда провайдерам можно обходить блокировки
- 09:00 08.11.2025
- Россия может потерять улов крупной рыбы из-за заморозки переговоров с Норвегией - СМИ
- 08:40 08.11.2025
- В Саратове в результате атаки БПЛА пострадал один человек
- 08:30 08.11.2025
- За ночь сбиты 79 украинских БПЛА над регионами РФ
- 21:40 07.11.2025
- Трамп заявил, что Байден добивался войны на Украине
- 21:20 07.11.2025
- Количество дезертиров в ВСУ за октябрь стало рекордным - силовики
- 20:10 07.11.2025
- Гатчинский дворец получил в дар от итальянца картину Льва Лагорио
- 19:40 07.11.2025
- Киев и Стокгольм готовы к совместному производству истребителей на Украине
- 17:49 07.11.2025
- Украина согласовала новые поставки сжиженного газа из США объемом 300 млн кубометров
- 17:21 07.11.2025
- Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день ЧМ по самбо
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать