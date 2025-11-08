0
НОВОСТИ

Венгрия получила от США исключение из санкций на поставки нефти и газа из России — Орбан

08:50 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия получила от США полное освобождение от американских санкций, препятствовавших поставкам нефти и газа из России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Венгрия будет полностью освобождена от санкций в отношении поставок газа по „Турецкому потоку“ и нефти по трубопроводу „Дружба“, — заявил глава правительства на пресс-конференции для венгерских журналистов, которая транслировалась телеканалом М1.

Орбан отметил, что благодаря этому «в Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители в Европе». По его словам, правительство намерено также сохранить низкие цены на услуги ЖКХ для венгерских граждан.

