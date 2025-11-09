Министр обороны Бельгии заявил, что он не «безумец, которого следовало бы «запереть»

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Бельгии Тео Франкен, призывавший «стереть Москву с карты мира», на своей странице в соцсети X попытался оправдаться перед комментаторами, обвиняющими его в безумном поведении.

«Я хочу заявить следующее. Оскорбления, которые люди используют в соцсетях, потрясают. Нет я не „безумец“, которого следовало бы „запереть“ или „уничтожить“, — написал Франкен.