Министр обороны Бельгии заявил, что он не «безумец, которого следовало бы «запереть»
09:15 09.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Бельгии Тео Франкен, призывавший «стереть Москву с карты мира», на своей странице в соцсети X попытался оправдаться перед комментаторами, обвиняющими его в безумном поведении.
«Я хочу заявить следующее. Оскорбления, которые люди используют в соцсетях, потрясают. Нет я не „безумец“, которого следовало бы „запереть“ или „уничтожить“, — написал Франкен.
