Венгрия собирается закупить у США современные вооружения, включая комплексы HIMARS

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгерское правительство планирует закупить в США реактивную систему залпового огня HIMARS и другие виды современных вооружений. Об этом сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, сопровождавший премьер-министра Виктора Орбана в ходе визита в Вашингтон.

Беседуя с венгерскими журналистами на борту самолета на обратном пути в Будапешт, он отметил, что HIMARS входит в список закупок, составленный в соответствии с планом развития вооруженных сил страны на ближайшие 10 лет. По его словам, эта система может расширить стратегические возможности Венгрии. «Это будет очень ценно. Действительно, HIMARS — это технология, которую можно считать наиболее вероятным решением», — процитировало главу Минобороны агентство MTI.