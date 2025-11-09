Венгрия собирается закупить у США современные вооружения, включая комплексы HIMARS
09:30 09.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгерское правительство планирует закупить в США реактивную систему залпового огня HIMARS и другие виды современных вооружений. Об этом сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, сопровождавший премьер-министра Виктора Орбана в ходе визита в Вашингтон.
Беседуя с венгерскими журналистами на борту самолета на обратном пути в Будапешт, он отметил, что HIMARS входит в список закупок, составленный в соответствии с планом развития вооруженных сил страны на ближайшие 10 лет. По его словам, эта система может расширить стратегические возможности Венгрии. «Это будет очень ценно. Действительно, HIMARS — это технология, которую можно считать наиболее вероятным решением», — процитировало главу Минобороны агентство MTI.
