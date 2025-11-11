Токаев: Каких-либо серьезных проблем между Россией и Казахстаном не существует

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан и Россия не имеют каких-либо серьезных проблем в отношениях, в случае их возникновения они оперативно решаются. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который прибыл в Москву с государственным визитом, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует. Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями прежде всего глав государств и, конечно же, правительств», — сказал казахстанский лидер.