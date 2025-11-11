Орбан: На повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште

21:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США способны достичь соглашения по Украине, и поэтому встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остается на повестке дня. Уверенность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе телеканала ATV.

«Могу сказать, что на повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште, большая мирная конференция в Будапеште», — заявил глава правительства, напомнив, что встреча лидеров двух стран отложена, а не отменена.