0
0
0
НОВОСТИ

Орбан: На повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште

21:07 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США способны достичь соглашения по Украине, и поэтому встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остается на повестке дня. Уверенность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе телеканала ATV.

«Могу сказать, что на повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште, большая мирная конференция в Будапеште», — заявил глава правительства, напомнив, что встреча лидеров двух стран отложена, а не отменена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 11.11.2025
Токаев: Каких-либо серьезных проблем между Россией и Казахстаном не существует
0
140
19:43 11.11.2025
Умный дом Sber и Уфанет сделали массово доступным голосовое управление домофонами
0
211
19:25 11.11.2025
Полеты воздушных шаров Литва расценила как «гибридную атаку» со стороны Белоруссии
0
236
18:18 11.11.2025
Промышленное прошлое Лефортово уступает место креативному будущему
0
297
17:40 11.11.2025
Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев предварительно составил 4,2 трлн руб. — Минфин
0
378
17:35 11.11.2025
Сбер с партнерами проводит Зеленый день для онлайн-шопинга
0
349
17:12 11.11.2025
Большинство жителей США ощутили на себе последствия шатдауна — опрос
0
334
17:00 11.11.2025
Еврокомиссия не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС — представитель ЕК
0
394
16:32 11.11.2025
Заболеваемость гриппом в РФ показала серьезный рост - Роспотребнадзор
0
393
16:12 11.11.2025
Трое туристов получили травмы в горах Карачаево-Черкесии, на место выдвинулись спасатели
0
390

Возврат к списку