Израиль, возможно, выпустит бойцов ХАМАС из тоннелей, только пока не ясно, куда им идти - СМИ
22:05 11.11.2025 Источник: Интерфакс
"The Jerusalem Post удалось узнать, что Израиль и США во вторник достигли важного компромисса, согласовав перемещение около 200 террористов ХАМАС, которые в настоящее время скрываются в туннелях в пределах "желтой зоны", контролируемой ЦАХАЛ", - пишет издание.
Вместе с тем, подчеркивает газета, пока ни одна из стран региона не согласилась принять этих палестинцев у себя.
