Израиль, возможно, выпустит бойцов ХАМАС из тоннелей, только пока не ясно, куда им идти - СМИ

22:05 Источник: Интерфакс

Израиль и США достигли соглашения, которое позволит уйти бойцам ХАМАС, находящимся в секторе Газа в туннелях на территориях под контролем Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The Jerusalem Post.

"The Jerusalem Post удалось узнать, что Израиль и США во вторник достигли важного компромисса, согласовав перемещение около 200 террористов ХАМАС, которые в настоящее время скрываются в туннелях в пределах "желтой зоны", контролируемой ЦАХАЛ", - пишет издание.

Вместе с тем, подчеркивает газета, пока ни одна из стран региона не согласилась принять этих палестинцев у себя.